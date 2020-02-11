«Вечёрка» вспоминает трагические события в Ингушетии

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Сегодня исполняется 11 лет с того страшного дня, когда в ходе перестрелки с боевиками и взрыва в Ингушетии погибли мурманские спецназовцы. Накануне один из бойцов СОБРа, который был участником тех событий, рассказал о той трагической истории журналисту «Вечёрки». Подробности – в сегодняшнем номере газеты.

На днях у мурманчан, которые оплачивают коммунальные услуги через интернет, возникли проблемы. Не проходили платежи за горячую воду и отопление. В чём проблема – разбирались журналисты «Вечернего Мурманска».

Во дворе на улице Александра Невского мурманчане заметили дикого ястреба-тетеревятника. Хищная птица мирно сидела на ветке и рассматривала прохожих. Бдительные горожане предположили, что ей нужна помощь. О приключениях ястреба в Мурманске читайте в свежем номере газеты.

Вчера в Мурманске был установлен абсолютный рекорд атмосферного давления. В областном центре давление опустилось до 708,5 миллиметров ртутного столба. Это на три десятых ниже предыдущего рекорда в декабре 1975 года. Виной тому стал циклон. Каких сюрпризов погоды ждать мурманчанам в ближайшие дни – читайте в сегодняшнем номере «Вечёрки».