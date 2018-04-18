«Вечёрка» выходит завтра, а о новостях из газеты узнаём сегодня!

Зимин Антон Юрьевич Росляково Школьная 4, нет возможности вынести мусор до контенира!!! Причина! НЕТ ТРОТУАРА, ТРОПЫ!!!!!! Просим вас рассмотреть заявление и принять меры. Спасибо за понимание. Комментарий к новости: Работа управляющих компаний на контроле у главы администрации Мурманска Андрея Сысоев

Человек. Какие у нас заботливые депутаты! Аж сердце радуется. А заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска занимается и правильностью установки мусорного контейнера, как Президент РФ... Такие Комментарий к новости: Дорожники и солнце соревнуются, кто быстрее уберёт снег с улиц Мурманска!