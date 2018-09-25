«Вечёрка» вышла на след бывших депутатов горсовета, разбираясь с дырявой крышей

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

К журналисту «Вечернего Мурманска» Дмитрию Малышеву обратились за помощью в решении коммунальной проблемы: в доме два года течёт крыша. Разбираясь в этой истории, журналист напал на след бывших депутатов горсовета. Все подробности этой истории – в свежем номере «Вечернего Мурманска» под заголовком «А над ними не каплет».

Недавно в редакцию «Вечернего Мурманска» обратилась неравнодушная горожанка. Женщина очень переживала, что на остановке автобуса на улице Морской из бетонных плит торчит арматура, из-за этого мурманчане могут споткнуться и получить травмы. «Вечёрка» оперативно отреагировала на тревожный сигнал. Что из этого вышло? Об этом читайте в свежем номере газеты.

В Мурманске побывал Боярский. Но не известный актер, сыгравший Дартаньяна, а его сын – депутат Государственной Думы. Он встречался с мурманскими общественниками и инициативными людьми и пообещал поддержку интересным идеям и проектам. Кстати, теперь в нашем городе создан Центр гражданских инициатив, который будет таких активных людей поддерживать. Подробности – в сегодняшнем номере «Вечёрки».

Также читайте в свежем выпуске «Вечернего Мурманска»: как в Североморске искали мать, убившую своего ребёнка; почему мурманским рыбакам не разрешили взять в рейс сигареты; что заставило должника оплатить разом 47 штрафов; из-за чего автобус 105-го маршрута снесло в кювет.