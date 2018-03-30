«Вечёрка» знает, как будут кормить марафонцев и как доехать на такси до Архангельска

Всего 11 минут понадобилось работникам торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл», чтобы эвакуировать всех людей из здания. Таков итог внеплановой тренировки, которая прошла на днях в этом ТРК. В тренировке приняла участие и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Все подробности – в завтрашнем номере газеты «Вечерний Мурманск».

На традиционном марафоне в рамках Праздника Севера лыжников будут кормить солеными огурцами и лимонами. Но зато на финише их будут ждать сосиски и каша с мясом. Всё об особенностях питания на 50-километровой дистанции узнали журналисты «Вечерки».

На днях в диспетчерскую службу одного из такси, которое работает в областном центре, поступил весьма необычный заказ. Мурманчанин попросил отвезти его в Архангельск. Желание клиента – закон. Поездка обошлась нашему земляку почти в 30 тысяч рублей. О деталях этой необычной истории читайте в завтрашней «Вечёрке».

Круглосуточные работы по уборке снега с городских улиц продолжаются. Но технике часто мешают припаркованные вдоль обочин машины. Заранее узнать, где и когда в Мурманске будут чистить дороги, чтобы вовремя переставить свою машину в другое место, очень просто. В завтрашнем номере «Вечёрки» опубликован график очистки дорог на ближайшие дни.