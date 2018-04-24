«Вечёрка» знает, как оказалась барокамера, в которой раньше тренировались космонавты, во вторчермете

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Громкая история на днях случилась в Москве. В пункте приёма металла обнаружили барокамеру, в которой раньше тренировались космонавты. Барокамеру вывезли из реставрационного цеха двое жителей Мурманской области. Подробности этого около космического скандала - в свежей «Вечёрке».

Нужно ли платить налог за квартиру, которую подарил родственник? Как получить налоговый вычет за обучение в автошколе, лечение зубов или учебу ребенка в вузе? «Вечерний Мурманск» отвечает на эти и другие популярные вопросы.

Недавно жительница Мурманска решила сфотографировать номера лихача, управляющего «десятой» маршруткой, но тот повёл себя очень странно. Что же такого необычного сделал водитель, можно узнать из завтрашней «Вечёрки».