«Вечёрка» знает, зачем молодой человек в нижнем женском белье разгуливал по дороге, размахивая двумя флажками

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске вскоре начнут устанавливать специальные урны – дог-боксы, куда хозяева собак смогут помещать собачьи экскременты, собранные во время прогулки. Молодые энтузиасты из городского молодёжного Центра творчества и социальной адаптации подготовили уже три дог-бокса. О том, где будут ставить дог-боксы, когда они появятся в городе, рассказывает «Вечерний Мурманск».

В Мурманске работает комиссия, которая решает, какой из рисунков юных горожан в день города будет вывешен на здании делового центра «Меридиан». О том, как отбирают работы юных художников, читайте в свежем номере городской газеты.

В минувшие выходные прошла выставка животных из приютов «Хочу домой!». Подопечные приютов – собаки по кличке Гоша, Снежка и Черныш и котёнок Маквин сумели очаровать своих хозяев с первого взгляда и отправились в новый дом. Фоторепортаж с мероприятия читатели найдут в сегодняшней «Вечёрке».

В понедельник в Мурманске на Кольском проспекте разгуливал молодой человек в нижнем женском белье. Мужчина ходил по проезжей части и размахивал двумя флажками, как бы регулируя движение транспорта. О том, что это было и является ли юноша во фривольном наряде нарушителем – читайте в свежем номере «Вечернего Мурманска».