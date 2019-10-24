И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске власти проверяют готовность управляющих компаний к уборке дворов от снега, а крыш - от наледи. Каждый месяц мурманчане платят за уборку придомовой территории в общей сложности 20-30 миллионов рублей. Но к зиме выясняется, что в управляющих компаниях не хватает дворников, кровельщиков и техники для чистки снега. Как разорвать этот порочный круг? Об этом публикация в свежем выпуске «Вечёрки».

Когда заходит речь о войне в Заполярье, то часто вспоминают оленьи транспорты. Олени являются своеобразной визитной карточкой войны на Кольском полуострове. Куда менее известно о службе собак. А между тем, собаки были «призваны» в Красную Армию гораздо раньше оленей, и работа их была куда более разнообразной и опасной. В ходе Петсамо-Киркенесской операции им пришлось выполнять роль сапёров, отыскивая вражеские мины и неразорвавшиеся снаряды. «Вечерний Мурманск» в свежем номере подробно и увлекательно рассказывает о собаках-миноискателях времен войны.

«Вечёрка» знакомит своих читателей с единственным в мире египтянином, который считает себя настоящим мурманчанином, умеет виртуозно кататься на коньках, носит шубу и не боится морозов. На постоянное место жительства в Мурманск он приехал в январе 2012 года. В арктической столице в тот день было минус 27. Вспоминая о том дне, Рами до сих пор эмоционально восклицает: «Боже мой!». А потом добавляет: «С тех пор я очень счастлив».

В свежем выпуске «Вечёрки» мурманский астролог Сергей Згазинский рассказывает о том, как звезды влияют на нашу судьбу и на какие вопросы северяне чаще всего ищут ответы в гороскопах. Например, астролог считает, что в Мурманске надо работать всего 4 дня в неделю.