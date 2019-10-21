«Вечёрке» удалось узнать, когда мурманчане увидят первый спектакль в новом здании кукольного театра

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Успеют ли мурманские дорожники в этом сезоне завершить все запланированные ремонты? Собираются или нет в Мурманске продолжить переселение из аварийного жилого фонда? Что ждёт Мурманск и его жителей в будущем 2020-м году? Сегодня на страницах «Вечёрки» на эти вопросы подробно отвечает глава города Мурманска Андрей Сысоев.

В Мурманске во время первых гололедов количество автоаварий возрастает до 80 за сутки! Многие их участники не вызывают сотрудников ГИБДД, а пользуются Европротоколом. Полезный документ позволяет экономить время и не проставить часами в ожидании приезда наряда дорожных полицейских. Сегодня на страницах газеты «Вечерний Мурманск» подробно рассказывается о недавних изменениях в этом документе, которые упрощают его заполнение и позволяют сэкономить драгоценное время.

Фасад нового здания Мурманского областного театра кукол на проспекте Ленина, 27 уже украсили уникальные часы, изготовленные в Санкт-Петербурге. А ремонт самого театра кукол пока продолжается. «Вечёрке» удалось узнать, сколько у театра теперь будет входов и гардеробов, какое количество зрителей сможет вмещать новый театральный зал и когда мурманчане увидят здесь первый спектакль.

Сезон Мурманской Молодёжной лиги КВН завершился двойным чемпионством! В финале команды «Полярные нахимовцы» и «Овсянка» набрали одинаковой количество баллов. Однако во «взрослую» Региональную лигу КВН прошла только одна из них. Кто же стал фаворитом этого сезона? Репортаж с места событий ищите во вторничном выпуске газеты «Вечерний Мурманск».