И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Морозной выдалась эта неделя в Мурманске. Сотрудники МЧС советуют детям и пожилым мурманчанам избегать длительного пребывания на улице. Но для остальных работу никто не отменял. Кто в эти дни помогает жителям областного центра, не замерзнув, добраться до офисов и предприятий, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

Жители дома № 36 на улице Октябрьской с начала года беспрерывно жалуются на работу управляющей компании «МурманТехСервис». Жалобы поступают из-за снежных завалов во дворе, наледи на крыше и многого другого. Журналисты «Вечёрки» узнали о том, чем грозит этим «управленцам» наплевательское отношение к своим обязанностям и какие компании вызывают больше всего претензий мурманчан.

Жители Мурманской области всё активнее сдают мусор на переработку. Несмотря на то, что пунктов сбора опасных отходов пока немного, северяне стараются внести свой вклад в сохранение нашей хрупкой экосистемы. «Вечерний Мурманск» сообщает, где сегодня можно сдать на переработку пластик, макулатуру или использованные батарейки, и объясняет, почему мурманчане начали ходить в кафе с собственными кружками.

Побывать в музее на выставке, стать участниками чайной церемонии, попасть на бесплатный сеанс плавания, совершить виртуальную экскурсию по городам России смогут в феврале участники городского клуба старшего поколения. «Вечёрка» публикует подробную программу этого клуба и напоминает о том, как присоединиться к числу его участников.