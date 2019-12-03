Вечерний потоп на улице Героев Рыбачьего

В районе конечной остановки троллейбуса № 6 вода начала бурным потоком вытекала из канализационного люка. Жителям домов по соседству некоторое время пришлось сидеть без воды.

Собравшиеся на конечной остановке троллейбуса № 6 в Первомайском округе Мурманска вчера стали свидетелями коммунальной аварии. Из канализационного колодца на проезжей части внезапно начали вырываться потоки воды. Жидкость хлестала с такой силой, что время от времени приподнимала тяжёлый люк. Ручей устремился вниз по улице Героев Рыбачьего и практически сразу стал серьёзным препятствием на пути пешеходов, переходящих дорогу.

По словам очевидцев, в соседних домах, в том числе и на улице Крупской, во время ЧП пересохли краны. Жители связывают эту ситуацию с прорывом. Однако уже к половине десятого вечера воду в квартиры дали, а прорыв удалось устранить.