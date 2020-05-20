Вечером 19 мая неизвестный мужчина спрыгнул с Кольского моста

Информация об этом сразу поступила спасателям, которые приступили к поискам. Ночью никого найти не удалось. Операцию пришлось продолжить утром. К работам присоединились и поисковики-волонтёры.

Имя и возраст, спрыгнувшего с моста мужчины, неизвестны. Известно, что на нём была тёмная одежда.

По информации пресс-службы регионального МЧС, в поисках принимали участие 12 спасателей и около десятка волонтёров. В 90% случаев удаётся найти тело утонувшего. Но только из-за сильного течения, это происходит далеко не всегда вблизи места трагедии, поделилась с журналистами «Арктик-ТВ» опытный поисковик Валентина Шарыгина.

Валентина Шарыгина, координатор поисково-спасательного отряда «Мурманск»: «Время нахождения в воде, как правило, такой холодной, сейчас она около 5-6 градусов, около минут 20 при сильном хорошем здоровье. При плохом, если со стрессом, если какими-то травмами совмещён, не более 2 минут. Достаточно быстро. Если есть возможность доплыть, то он сможет. Как только он перестает двигаться, то исход негативный».