Вечная тема – мусор во дворах

Проблемы переполненных мусорных контейнеров характерны и для Мурманска. Претензии к управляющим компаниям предъявляют жильцы, а контролирует их исправление администрация города. Из года в год промахи остаются теми же: мусорные баки и грязные дворы. Наказание – штрафы на внушительные суммы.

Нерадивых коммунальщиков в Мурманске ждут не только плановые проверки, к которым можно подготовиться заранее, но и внезапные рейды. Поводов для них, к сожалению, предостаточно. Работой управляющих компаний недовольны многие горожане.

- Безобразие! Вообще не убираются! – возмущается Юрий Савельев, мурманчанин. - Вы сами видите, какой бардак.

С начала года специалисты по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса провели 78 проверок. И это только в Октябрьском округе! За недобросовестное выполнение своих обязанностей руководство управляющих компаний наказывают. С января сумма штрафов уже превысила 6 млн рублей. Это дисциплинирует и приносит свои плоды.

- При непосредственном участии администрации города были проведены неоднократные переговоры с руководителями управляющих организаций и предприятиями, которые осуществляют вывоз мусора. Было принято определённое решение, - сообщил Александр Боянжу, заместитель начальника Управления Октябрьского административного округа. - На сегодняшний день большинство контейнерных площадок обслуживается, а твёрдые бытовые отходы вывозятся в соответствии с графиками.

Процесс пошёл – мусор с улиц стали вывозить, но последствия, вызванные сбоем графиков, коммунальщики расхлебывают до сих пор. Крупногабаритный мусор не удалось вывезти за один раз, да и ограждения контейнерных площадок пострадали. Теперь управляющим кампаниям придётся заняться ещё и их ремонтом.