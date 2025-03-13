Вечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, как горит огонь и на «Саамскую сказку» в Мурманском театре кукол

Она на сцене уже более 40 лет и с каждым годом интерес зрителей к этой постановке становится всё больше. Эту сказку отметило и жюри Золотого фонда театральных постановок России.

Спектакль «Саамская сказка» поставили на сцене Мурманского областного театра кукол 43 года назад. Он, как ни сложно догадаться, посвящён культуре малых народов Севера.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Спектакль поставлен 43 года назад – в 1982 году. Это старейший спектакль в нашем репертуаре. Он идёт до сих пор. Ни один спектакль с такой историей у нас не сохранился, чтобы он шёл в репертуаре и на который дети ходят также, как ходили 45 лет назад. Сейчас, наверное, они уже взрослые, уже дедушки-бабушки, теперь они сами ведут к нам своих внуков».

Таким ребёнком, которого родители приводили на спектакль «Саамская сказка», была и Татьяна Смирнова. Она отмечает, что знала все спектакли наизусть, а теперь сама стала артистом-кукловодом и играет в этом спектакле мальчика «Трива».

Она, будучи ещё маленькой, запомнила на сцене Владимира Пьянкова, который исполнял роль Волка в этой сказке. Артист выступает с постановкой с самой её премьеры в 1982 году.

Владимир Пьянков, заслуженный артист России, артист-кукловод, ведущий мастер сцены: «Спектакль сдали, всем понравилось. Ко мне подходит актёр, сейчас его уже нет, – это Юрий Васильевич Харин, царство ему небесное. Он спросил меня: «А ты капюшон специально так наискосок надел по-шпански? Он у тебя это ухо открыл, а здесь перегородил. Такой хулиганский наряд получился». Я говорю: «Нет!». Он: «Оставь, это очень хорошо играет на образ».

Кого Владимир Пьянков только не играл в «Саамской сказке». Мало того, что у него и так две роли в этой постановке, так ещё и в экстренных случаях приходится выручать коллег.

Владимир Пьянков, заслуженный артист России, артист-кукловод, ведущий мастер сцены: «Актриса заболела. Мы узнали об этом в тот момент, когда уже спектакль, уже стоим – зритель в зале. Ну, чего делать? Я говорю, давайте я бабку сыграю и сову. Правда, я уже был не Бабушка Метелица, а Дед Буран».

«Саамскую сказку» часто выбирают и для гастролей. Например, в сентябре 2023 года её показали детям из Приморского района Запорожской области. Артисты театра любят вспоминать с каким восторгом и нет нетерпением дети и подростки ждали спектакль.

Наталья Петрунина, заслуженная артистка России, артист-кукловод, ведущий мастер сцены: «Мы приехали. В школе были дети и не только дети, были и взрослые. Никто не видел никогда театра кукол. И что они могли сказать? Например, учитель говорит детям: «Дети-дети, сидите тихо, сейчас начнётся шоу» А шоу - это был наш спектакль «Саамская сказка», где вдруг ожили куклы, которые заговорили и заморгали глазами… Дети сидели пораженные совершенно, удивляясь, что кукла может так себя вести, что между ними какие-то диалоги, какие-то отношения».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы, когда посещали эти населённые пункты, где мы играли спектакли, то на наши выступления съезжались из всех посёлков, чтобы посмотреть. Так интересно было: зал небольшой, относительно средний, поэтому сказали, что только дети могут смотреть. А там набились, сидят на головах, на полу ученики пятого-шестого классов. Но приходят 10-классники и говорят: «Мы тоже хотим посмотреть!». Нашим 10-классникам скажи, что надо в театр кукол сходить, так они сразу откажутся: «Да вы что! Театр кукол – это уже не наше».

«Саамская сказка», которая до сих пор собирает аншлаги попала в Золотой фонд театральных постановок России. Проект приурочен к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей, в его списке спектакли, отражающие культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны.