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День за днём с «Арктик-ТВ»24.11.17 19:30

«Ведьма» и «мамулечка» - в одном лице

Каждый год в конце ноября во всём мире отмечают праздник День матери. Трудное и благородное призвание не мешает женщинам заниматься ещё и любимым делом, например, ходить на службу.

Мурманчанка Оксана Денисенко уже 8 лет трудится в следственном комитете. С виду хрупкая женщина, на самом деле она старший эксперт отдела криминалистики. Она работает полиграфологом и регулярно раскрывает запутанные преступления.

- У меня нет шаблонных тестов, под каждого человека нужно подстроиться, каждому  создать свои вопросы и каждое преступление нужно раскрыть, - говорит Оксана Денисенко, старший эксперт отдела криминалистики Следственного комитета по Мурманской области. – Это достаточно тяжёлая  психологически и морально работа, потому что здесь бывают лица, которые совершили очень жестокие и тяжкие преступления, которые порой рассказывают очень нелицеприятные истории о совершонном.

За строгий нрав нарушители прозвали её «ведьмой». Такое прозвище не обрадовало бы ни одну женщину, но два маленьких сына дома Оксану называют «мамулечкой», что нивелирует весь негатив на работе. Ребята считают свою маму самой лучшей на свете. Они ещё не понимают, насколько трудна и опасна её работа,  но служебный автомобиль и форма с самого раннего детства вызывают у них восторг и уважение.

Помимо малышей-близняшек у Оксаны есть и старшая дочь, которая уже окончила школу и учится в Санкт-Петербурге на журналиста. С детства девочка очень гордилась подвигами эксперта-криминалиста и рассказывала друзьям о том, что благодаря её маме на улицах Мурманска спокойно и безопасно.

Самое сложное, как признается сама Оксана, это переключатся с рабочего режима на семейное общение. Но в этом женщине очень помогает её муж. Вместе они справляется со всеми трудностями и невзгодами, ведь их девиз: «Нет ничего важнее семьи».

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