РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожанКурс доллара просел на 1,27 рубля, евро - на 1,09 рубля
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День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.18 19:30

Ведущие программы «Рамки закона» ищут ответ на вопрос, кто разрешил разделывать подлодку «под окнами» североморцев

Кто и на каких основаниях утилизирует аварийную военную технику под боком у жителей Североморска? Подробности – в новом выпуске программы «Рамки закона».

Утилизация старой или вышедшей из строя военной техники это всегда многомилионные контракты. И достаются они обычно тем, кто имеет специальные допуски и лицензии для проведения таких работ.

В первую очередь  нужна подготовленная площадка, так как утилизация таких объектов всегда несёт экологические риски. Но соблюдаются ли правила и законы на этой площадке?

- Данная площадка расположена в Североморске на территории бывшего бетонного завода, - рассказывают источники программы «Рамки закона». - Никаких причалов, никаких территорий для утилизации подводных лодок он не имеет.

Журналисты «Арктик-ТВ» нашли компанию, которая пилит  подводную лодку прямо под боком у жителей Североморска. Это акционерное общество «Аскона», зарегистрированное в Северодвинске.

На вопросы корреспондентов редакции руководители компании отвечать не захотели. Возможно, теперь вопросы должны задавать уже другие структуры.

- Если эти сведения подтверждаются, правоохранительным органам надо дать оценку, необходимо уточнить, какая сумма выручки была получена, - говорят эксперты программы «Рамки закона». – А этих фактов достаточно для возбуждения уголовного дела или административки.

Кто разбирает отслужившую своё подводную лодку неподалёку от жилых домов? угрожает ли Североморску из-за этого экологическая катастрофа? – ответы на эти вопросы будут даны сегодня в 20.00 в новом выпуске программы «Рамки закона» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф.

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