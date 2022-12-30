Ведущий программы «Знаки 2.0» Сергей Згазинский вместе со своими ученицами-астрологами узнали, что нас ждёт в 2023 году

А корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова изучила вместе со звездочётами небесную карту и теперь в курсе, что год грядущий нам готовит.

Новый 2023 год наступит в воскресенье, а это день Солнца. Яркая звезда у всех народов издревле считалась символом плодородия и жизни. Однако, перебарщивать с солнечными лучами нельзя, иначе они могут навредить.

Ирина Рамазанова, ученица школы астрологии «Знаки»: «Девиз новогодней ночи – золотая середина. Причём во всём. В оформлении интерьера, в одежде, которую выберете для встречи Нового года, в том, как накроете свой стол, какие блюда накроете».

На самом деле встречать Год кролика надо с 21 на 22 января, как делают китайцы по своему календарю. Тем не менее, 2023 год обещает быть динамичным. Четыре знака получат максимальную энергию: Овны, Весы, Раки и Козероги. И брошенные судьбой вызовы принесут награды за труды. Вторая половина года пройдёт под знаком Тельца – стабильного и спокойного.

Марина Миронова, ученица школы астрологии «Знаки»: «Весь акцент энергии Тельца – стабильность, материальность, энергия зарабатывания денег, ремонт и восстановление. Этот период будет актуален для Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев».

Самым трудным год станет для Рыб. С марта Сатурн – планета большого бедствия переходит в их знак. Рыбам нельзя отказывать в помощи в этом году, иначе они могут не справиться.

А будет ли передышка для нас всех? Ведь последние несколько лет мы находимся в постоянном напряжении.

Марина Миронова, ученица школы астрологии «Знаки»: «Год даст шанс, но не обязательно, что люди им воспользуются. Поскольку год у нас начинается на периоде ретроградного движения Меркурия, который задаст настроение на весь год и в течение его он повторится. Обычно он бывает 4-5 раз в год. Это может стать годом исправления ошибок».

А что же ждёт Мурманскую область в 2023 году?

Астрологи говорят, что у неё скопление планет находится в знаке Тельца.

- Марина Миронова, ученица школы астрологии «Знаки»: «В следующем году Юпитер – планета добра, расширения благ пойдёт именно по знаку Тельца с июня 2023 года. Поэтому можно ожидать, что внимание органов управления будет направлено на Мурманскую область. Будет очень много инициатив направлено на решение проблем Мурманской области. В то же время это означает большую ответственность и много работы. Если задачи будут поставлены – задачи будут выполнены».

Внимательно изучив прогноз Мурманской области, мы решили узнать и о судьбе нашей любимой страны в следующем году. Очень верим, что всё наладится.

Сергей Згазинский, астролог: «С точки зрения астрологии, планета, которая даёт тяжесть и напряжение – называется Сатурн, она шла по Водолею, была в конце него весь последний год. А с Водолеем связана планета Россия. И вот России пришлось терпеть, мучиться и так далее. Сейчас она будет переходить к марту месяцу из Водолея в Рыбы. Будем надеяться, что к марту у нас уже всё улучшится и напряжение спадет».

Каждый знает, если загадать желание в новогоднюю ночь, то оно исполнится. Но как сделать это правильно? Ведь, 2023-й мы встретим в петле ретроградного Меркурия.

Ирина Рамазанова, ученица школы астрологии «Знаки»: «Ретро-период всегда с приставкой снова или вновь. Например, снова испытать какие-то чувства, эмоции. Вернуться в какие-то места, где вам было хорошо, приятно, где понравилось. То есть, загадывая желание, думать, как будто из прошлого, к чему-то прикоснуться, где вам было хорошо».

В период ретроградного Меркурия нельзя начинать что-то новое. Поэтому, поживём в январе, как обычно. А ко всем важным делам можно приступить уже с 30 января, когда он закончится. Главное, не бояться делать что-то новое. И помнить, что звёзды всегда укажут верный путь.