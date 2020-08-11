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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.20 19:30

Ведущий телеканала «Арктик-ТВ» поступил в СПбГУ без экзаменов

Многие зрители нашего телеканала знают Сергея Савина в роли ведущего. С раннего детства он регулярно вёл ряд детских передач на телеканале «Арктик-ТВ». Наша съёмочная группа побывала в гостях у теперь уже бывшего коллеги.

Деловой костюм и внимательный взгляд - пожалуй, это всегда отличало Сергея Савина. Телевизионная команда «Арктик-ТВ» знает Сережу давно, проекты с его участием не раз удостаивались наград на престижных всероссийских конкурсах.

Сергей признается, что ему всегда легко давались точные науки, поэтому сдать на сто баллов ЕГЭ сразу по двум предметам: математике и информатике ему было несложно. Теперь выпускника Мурманского академического лицея ждут в СПбГУ. Молодой человек поступил на факультет математики и компьютерных наук без вступительных экзаменов.

«Я поставил себе цель туда поступить, - говорит Сергей Савин. - Я посмотрел, как туда поступить без экзаменов. По информатике нужно было набрать 75 баллов, я написал Олимпиаду призёров и получил право туда поступить».

Саша Савина, племянница Сергея, гордится успехами дяди. Девочка рассказывает, что для того, чтобы достичь такого выдающегося результата, парню приходилось много трудиться. И такое упорство не может не вдохновлять, она и сама много времени отдаёт любимому занятию - рисованию.

Александра Савина: «Рисование мне нравится. Рисование одежды мне нравится, рисование человека - портреты рисую. В художественной школе я рисую полноценные композиции и натюрморты».

Можно сказать, что сейчас Сергей буквально сидит на «чемоданах». Через полмесяца его местом жительства станет студенческое общежитие в культурной столице. Там он планирует посвятить всё своё время изучению искусственного интеллекта.

«По правде говоря, я не уверен, что буду заниматься именно этим направлением, но оно мне интересно, так как оно перспективно, оно сейчас используется везде, например, в поисковиках, в написании текстов, - говорит Сергей Савин. - Они могут рисовать вместо людей и много других вещей делать».

Будущим выпускникам наш 100-балльник советует не откладывать подготовку на последние месяцы, а начинать работу с 1 сентября. Сергей уверен, что успешно сданный ЕГЭ - это действительно хороший шанс для поступления и выбора профессии своей мечты.

 

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