Вехи недели: кинотеатр «Родина» перевоплотился в центр научно-технологического творчества, а весна внесла коррективы в программу 91-го Праздника Севера

Драма в отеле, породившая цепочку нелепых поворотов и необдуманных действий. Чем она закончится и кто останется в живых и с незапятнанной репутацией? Искрометную комедию о несчастливом, конечно, для тех, кто возможно это заслужил, номере 13, готовит режиссёр-постановщик Николай Гадомский в Мурманском областном драматическом театре.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Ирина Бринькова, координатор проекта «Курс на Север», Антон Юрманов, проректор МАУ по научной и инновационной деятельности, и Юрий Любимов, старший государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС по Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Депутаты Мурманской областной Думы утвердили изменения в схеме избирательных округов, поддержали закон о квотах для трудоустройства участников СВО, а также рассмотрели поправки в бюджет на ближайшие три года.

В Мурманске после масштабной реконструкции свои двери открыл центр научно-технологического творчества «Родина». Из бывшего кинотеатра, стены которого ещё помнят послевоенные годы, здание превратилось в уникальное пространство, где наука, технологии и креативные индустрии работают на развитие талантов юных северян.

Новый современный кампус МАУ строится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Аномальная мартовская оттепель внесла коррективы в программу 91-го Праздника Севера. Традиционный Мурманский лыжный марафон, который должен был собрать около трёх тысяч участников из 64 регионов России и зарубежья, отменён. Организаторы приняли это решение из соображений безопасности - сложный рельеф трассы в условиях дождей и вскрывшихся ручьев стал травмоопасным для спортсменов.

