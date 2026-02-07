Вехи недели: режим повышенной готовности в регионе снят, в Мурманск прибыл первый российский ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин»

Прокуратурой Мурманской области признано законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы ЗАТО Видяево по факту превышения должностных полномочий. Установлено, что в период с 2024 по 2025 годы Сергей Богза, будучи главой ЗАТО Видяево, путём издания незаконных распоряжений об определении мест складирования строительных отходов, образующихся от работ по сносу аварийных домов и ремонту квартир в ЗАТО, с целью получения незаконного вознаграждения от мурманской коммерческой организации за освобождение её от расходов на транспортирование отходов, создал несанкционированный навал строительных отходов на территории ЗАТО.

Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Павел Степанов, генеральный директор УК «Регион51», Елена Соломохина, председатель МРОО Защиты прав потребителей «Резонанс», и Лидия Гаврилица, юрист-консультант МРОО Зашиты прав потребителей «Резонанс».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ»

В Мурманск прибыл первый российский ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин». Судно преодолело долгий путь из Большого Камня на Дальнем Востоке и по Северному морскому пути достигло Мурманска, где уже выгрузило первую партию топлива. Съёмочная группа «Арктик-Тв» побывала на борту судна и узнала, кто управляет флагманом и каковы его особенности.

Режим повышенной готовности для всех служб региона снят. Об этом на оперативном штабе в правительства Мурманской области сообщил Андрей Чибис.

ЛЭП, питающая Мурманск и Североморск, функционирует в штатном режиме. Работы по восстановлению ЛЭП полностью завершены. Всего специалисты заменили шесть опор.

Разбор полётов: в Центре управления регионом обсудили работу управляющих компаний во время блэкаута. В совещании принимали участие представители власти, силовых ведомств и Роспотребнадзора.

Сарафанное радио и официальный комментарий: жителям Мурманской области пояснили, могут ли они рассчитывать на компенсации после блекаута.

Росгвардия провела совместные пожарно-тактические учения с МЧС России по Мурманской области. По легенде учений, на базе «Атомфлота» произошло возгорание в административном здании, потребовалась эвакуация персонала и оказание помощи пострадавшим. Отрабатывались алгоритм и методы тушения возгорания, а также слаженность действий между пожарными расчётами Росгвардии и МЧС. Основной целью таких учений - подготовка личного состава, к успешному тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и минимизации последствий в случае возникновения реальных угроз.

В лабораториях Мурманского арктического университета молодые умы решают амбициозные задачи. В преддверии Дня науки гости посетили уникальный аквакомплекс для выращивания рыбы и ракообразных и пообщались с учёными.

85 лет назад на легендарной подводной лодке Северного флота «К-21» был поднят военно-морской флага. Сегодня субмарина стоит на вечной стоянке у причала в Североморске. Она стала музеем боевой славы, который посетили уже более полутора миллионов человек.

Мурманский областной краеведческий музей продолжает уникальный проект «Север в поле зрения». Его цель - создать выставку, которая позволит познакомиться с Арктикой через разные органы чувств. На одной из таких выездных лабораторий вместе с участниками побывали и журналисты «Арктик-ТВ».