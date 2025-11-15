Три редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрацииМир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.25 20:30

Вехи семидневки: для Мурманска выбрали главу, против гриппа есть защита, необычные находки специалистов «Мурманскводоканала» в городской канализации

Бегать с ребятами и кататься на велосипеде! Вот такие простые мечты у маленькой Евы из Североморска. Девочка уже перенесла сложную операцию и ждёт следующей, но каждый её день - это борьба за возможность быть как все.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Станислав Алексеевич Романов? сотрудник УФСИН России по Мурманской области, велопутешественник, Сергей Федорович Ткаченко, сотрудник регионального УФСИН России и любитель велосипедных путешествий, Александр Михайлович Реведжук, участник проект «Герои Севера».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

У Мурманска новый глава. Депутаты Совета депутатов города Мурманска на этой неделе единогласно поддержали кандидатуру Ивана Лебедева.

Фотопроект «Силы тыла в лицах» продолжает путешествие по гарнизонам. Североморские добровольцы стали очередными героями серии портретной выставки, чтобы у жителей и гостей города была возможность заглянуть в глаза тех, чьими руками плетётся победа.

Мурманский арктический университет выступил одной из площадок для масштабной образовательной акции – Всероссийского диктанта по иностранным языкам. Мероприятие, организованное совместно с Казанским федеральным университетом, проводили одновременно в более чем 500 учебных заведениях по всей стране.

Более 40 лет верны друг другу и призванию спасать жизни. В Мурманске два заслуженных врача ушли на заслуженный отдых. Об их долгом совместном пути в сфере медицины рассказывает Олеся Кривенко.

Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа и осложнений, вызванных им. О важности прививки на личном примере расскажет наш корреспондент Олеся Кривенко.

Пожарный из Снежногорска принял участие в экстремальном шоу федерального телеканала. Более ста специалистов со всей страны вступили в борьбу за звание самого сильного и выносливого спортсмена. О том, как коллеги и семья поддерживали Илью Артамонова на трудном пути, а также о профессии спасателя и героях нашего времени - в сюжете Кристины Григорян.

Штаны, полотенца и даже рыболовецкие сети – чего только мастера не находят в канализационных трубах вовремя прочистки засоров. Эти вещи попадают туда не случайно. Безответственное поведение жильцов домов приводит к серьёзным авариям, которые потом с трудом приходится устранять специалистам «Мурманскводоканала».

Командный дух, чёткая техника и поддержка тренера. В Легкоатлетическом манеже Мурманска дали старт первенству по футболу среди юных спортсменов.

В Мурманске впервые провели двухдневный Северный фестиваль современной культуры «Смены». Его организовали в здании морского вокзала. Жители и гости региона могли посетить и оценить каждую тематическую площадку.

Новости муниципалитетов



