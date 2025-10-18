Вехи уходящей недели: День отца, Международный день борьбы с раком молочной железы и День рождения первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой

На разработку документации по удалению затонувшего в 2018 году в Кольском заливе плавдока выделены необходимые средства. Этот объект находится в акватории, имеющей ключевое значение для реализации перспективных проектов, таких как Северный морской путь и «Восток Ойл».

На разработку документации по удалению затонувшего в 2018 году в Кольском заливе плавдока выделены необходимые средства. Этот объект находится в акватории, имеющей ключевое значение для реализации перспективных проектов, таких как Северный морской путь и «Восток Ойл». По поручению президента Владимира Путина правительство России проработало механизм финансового обеспечения мероприятия по удалению затонувшего плавучего дока. Средства из федерального бюджета выделены для разработки проектной документации и проведения работ, чтобы ликвидировать последствия ЧС. Сейчас ведётся подготовка технического задания и проекта госконтракта на осуществление необходимых исследований и проектно-изыскательных работ.

В рамках программы «На Севере- жить» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» областное государственное предприятие «Мурманскводоканал» ведёт работу по масштабному обновлению сетей холодного водоснабжения в Апатитах.

Надёжный тыл. Организации, оказывающие помощь участникам СВО работают по всей Мурманской области. Нередко их членами становятся и жители других регионов. О том, как правое дело соединяет города одной страны, расскажем в нашем сюжете

В Североморске начали контрольную проверку военнослужащих по физической подготовке. Хорошее состояние военных важно для выполнения различных задач на службе.

Какие качества необходимы знаменосцам, сколько часов тренировки требуется, чтобы пройти маршем в параде? Какие песни выбирает новое поколение воспитанников ДОСААФ? Все это выяснили корреспонденты «Арктик-ТВ», побывав на церемонии награждения участников парада 9 Мая в Мурманске.

150 тысяч на создание игр для логопедических занятий: как многодетная мама из Гаджиева стала предпринимателем и готовится к выпуску уникальных развивающих игровых наборов. Об этом узнали наши коллеги из ЗАТО Александровск.

День отца – добрый праздник, который из года в год напоминает нам о том, какую важную роль они играют в институте семьи. Накануне значимого дня мурманчане поделились своими воспоминаниями о том, какой вклад папы внесли в их жизни.

Во второй раз девушки, прошедшие через борьбу с онкозаболеваниями, вышли с акцией в рамках Международного дня борьбы с раком молочной железы, чтобы напомнить ещё раз о важности бережного отношения к своему здоровью и своевременной диагностики заболеваний. «Розовый день» на Семёновском озере стал важной частью большой программы, которую проводит группа поддержки онкопациентов в течение всего октября.

В Мурманске открылся выставочный проект «Из ремесла рождается искусство», на котором собрались мастера и художники из Мурманской и Нижегородской областей.

Литература саамов – важная часть художественного пространства Мурманского края. Её уникальность определяется самобытной культурой коренных народов Крайнего Севера. В начале октября, когда отмечается День рождения первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой, в посёлках Ловозеро и Ревда вспоминают о ней с особым трепетом.