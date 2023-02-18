Вехи уходящей недели: морской порт - будущее наше и Беларуси, до Северного полюса осталось 330 километров и пора избавляться от иностранных слов

Морской порт «Лавна» уже готов на 57%. Ход строительства в конце недели оценили главы региона, АО «РЖД» и Государственной транспортной лизинговой компании. На объекте они также провели рабочее совещание, в ходе которого обсуждали пути развития Мурманского транспортного узла…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели. А расширить рамки нашего обозрения помогут гости нашей студии.

На севере жить и учиться – уверена министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Всё обо оружии! Кто имеет право им владеть? какое наказание грозит за нарушение правил оборота оружия? На эти вопросы нам ответит начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области Дмитрий Ерохин.

Но обо всем по порядку.

Морской порт «Лавна» уже готов на 57%. Ход строительства в конце недели оценили главы региона, АО «РЖД» и Государственной транспортной лизинговой компании. На объекте они также провели рабочее совещание, в ходе которого обсуждали пути развития Мурманского транспортного узла…

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами заявил, что планируется построить порт в Мурманске. Глава государства подчеркнул, что Беларусь нацелена развивать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком. «Рыбу мы уже будем в Беларуси перерабатывать и продавать. И все остальные богатства, какие там есть», - сказал он. Стороны также работают над запуском совместных производств. «Самое главное, важное для нас: мы начали работать через ваши порты. Безумцы в Литве, Латвии позакрывали свои порты в ущерб себе, в Одессу тоже нас не пускают уже, хотя мы могли бы там грузить зерно. А у вас мы начинаем работать с восточных портов. Хотим построить порт в Мурманске и по Северному морскому пути будем до вас добираться со своими товарами. Такие были замыслы, они начали реализовываться. Но это только начало», - отметил глава Республики Беларусь.

В нашей стране отметили 34-ю годовщину вывода советских войск с территории Республики Афганистан, вечер памяти прошёл и в городе воинской славы Полярном…

Пёс Буран продолжает нести вахту в ледовом лагере, разбитом на льду вокруг дрейфующей полярной станции «Северный полюс – 41». Работы у пушистого сторожа может прибавиться - несколько дней назад к платформе приблизилась медведица с двумя медвежатами. Их заинтересовал один из научных павильонов. Существенного ущерба медведи оборудованию не нанесли - их спугнули прожектором с борта судна. Общая длина маршрута, пройденного ЛСП, составляет 724 морские мили, а генерального дрейфа - 259 морских миль. Температура воздуха -30° Дрейфующая полярная станция «Северный полюс – 41» преодолела 87 градус северной широты, теперь от Северного полюса учёных отделяет всего 330 километров, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института. «Северный полюс-41» - первая экспедиция для недавно построенной в Санкт-Петербурге ледостойкой самодвижущейся платформы. У уникального судна яйцевидная форма корпуса, позволяющая выдерживать давление льда. На борту оборудовано 15 научных лабораторий, в которых учёные могут круглогодично выполнять комплексные исследования Арктики. Планируется, что «Северный полюс» будет два года без перерыва дрейфовать в Северном Ледовитом океане.

Госдума приняла закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка. Согласно документу, соблюдение норм обязательно во взаимоотношениях органов власти, а также в официальной переписке организаций с гражданами России и иностранцами. Теперь при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка». Законопроект также предполагает при использовании русского языка в качестве государственного запретить использование иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов и перечень которых содержится в нормативных словарях. Отмечается, что «порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик» утверждаются правительством. Согласно инициативе, соблюдение норм обязательно во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами и иностранцами. Кроме того, во втором чтении был определён перечень сфер, где необходимо строго соблюдать нормы современного русского литературного языка, и «перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности». Предлагается отнести случаи использования русского языка в образовании, СМИ, при показах фильмов в кинозалах и публичном исполнении произведений, в государственных и муниципальных системах, в предназначенной для потребителей информации и в рекламе.

В Мурманске создадут оперу! Такое развлечение для молодёжи пройдёт уже в эту субботу в филармонии города. Наша съёмочная группа побывала у артистов на репетиции и узнала подробности о спектакле…

Столицу Заполярья посетили почти 500 спортсменов из 19 регионов России, чтобы выявить лучшего тайского боксера. Подробности в нашем следующем сюжете…

Молодежная хоккейная команда «Арктика» сыграла в Санкт-Петербурге против местного «Динамо-576». Обе встречи выдались напряжёнными. А вторая запомнится болельщикам ещё и несколькими конфликтами и удалениями. Больше всего внимание зрителей и болельщиков приковала к себе встреча именно во второй день. Противник отличился силовой игрой, причём были весьма травмоопасные для наших хоккеистов моменты, на которые игроки «Арктики» ответили кулаками. По словам директора по продвижению и развитию заполярного клуба Андрея Шишко, такие потасовки в хоккее не редкость и относиться к ним нужно нейтрально, это часть игры, которая к тому же привлекает зрительское внимание и делает матчи более зрелищными. Такого рода столкновения на ледовой арена у спортсменов «Арктики» были и раньше, например, в одной из игр против клуба «Ямал». Что касается соперников из «Динамо-576», то они всеми силами стараются выйти в плей-офф национальной молодёжной хоккейной лиги, сейчас для этого у команды не хватает очков. Вот только такие фокусы на поле работают скорее всего исключительно на домашнем поле, многие болельщики отмечали весьма лояльное отношение к грубым нарушениями «динамовцев» со стороны судей.

Андрей Шишко, директор по продвижению и развитию МХК «Арктика»: «Первая игра против «Динамо-576» закончилась победой «Арктики» со счётом 3:4, а вторую наши хоккеисты уступили – счёт 8:5.