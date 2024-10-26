Вехи уходящей недели: Мурманск перешёл на «одноглавую» систему управления и готовится к реконструкции главной площади, а «Юные инженеры Арктики» готовы удивить учёных

День разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье - не только праздник жителей Мурманской области, но и всей России. В честь этого у памятника «Алёше» состоялся митинг.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Сергей Пашинский, исполняющий обязанности главы города Оленегорска; Андрей Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности; Александр Апанасенко, председатель МРОО «Пробуждение».

Мурманск перешёл на «одноглавую» систему управления. Такое решение было принято ранее, а теперь избран человек, отвечающий за весь порядок в городе-герое. Нового мэра выбрали депутаты горсовета на очередном заседании.

В Мурманске обсудили концепт площади Пять Углов, проект разработала московская компания.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, выполнил ракетную стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели.

Международный день кока отметили на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Повара Северного морского флота рассказали, насколько сложно готовить во время боевого похода.

Автор сообщества «Мурманский берег» Антон Чайко поделился кадрами с росомахой. Редкое и скрытное животное запечатлела установленная на одной из тропинок фотоловушка.

У Мурманской областной станции скорой медицинской помощи пополнение в автопарке - сразу три новыми автомобиля категории В поступили в распоряжение врачей.

Следователи разыскивают подозреваемых в совершении преступления. В мурманском магазине молодые люди отоварились, но расплатились за покупки чужой картой.

День разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье - не только праздник жителей Мурманской области, но и всей России. В честь этого у памятника «Алёше» состоялся митинг.

Мурманская область становится Меккой арктического туризма. Но это было бы невозможно без качественно работающего бизнеса в сфере гостеприимства. Одним из инструментов контроля стала Арктическая лаборатория, к которой в этот раз присоединилась и съёмочная группа «Арктик-ТВ». Кристина Харатова и Виталий Артемьев расскажут о том, как прошла проверка объектов для фотоохоты на северное сияние.

В столице Заполярья стартовало Первенство Мурманской области по хоккею среди юношей до 15 лет.

Как можно использовать материнский капитал при покупке недвижимости? На что стоит обратить внимание при оформлении документов? И как правильно выделить доли в квартире, купленной за счёт средств материнского капитала? На эти и другие вопросы по использованию средств материнского капитала для улучшения жилищных условий в прямом эфире ответили руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко и управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов.

Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» объявлен открытым. В образовательный центр Лапландии съехались молодые умы не только Кольского Заполярья, но и из разных регионов России.

Оркестр русских народных инструментов выступил на сцене филармонии с золотым тенором России Евгением Южиным.

В море обстановка иногда не поддаётся заранее установленному плану. Так, раз, во время промысла «гостями» траулера неожиданно стали сразу четверо ластоногих.