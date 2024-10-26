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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.24 20:30

Вехи уходящей недели: Мурманск перешёл на «одноглавую» систему управления и готовится к реконструкции главной площади, а «Юные инженеры Арктики» готовы удивить учёных

День разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье - не только праздник жителей Мурманской области, но и всей России. В честь этого у памятника «Алёше» состоялся митинг.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Сергей Пашинский, исполняющий обязанности главы города Оленегорска; Андрей Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности; Александр Апанасенко, председатель МРОО «Пробуждение».

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День разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье - не только праздник жителей Мурманской области, но и всей России. В честь этого у памятника «Алёше» состоялся митинг.

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Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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