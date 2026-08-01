Вехи уходящей недели: от Дня ВМФ до старта строительства Кольской АЭС-2

Запуск подготовки площадки строительства Кольской АЭС-2 - знаковое для региона событие. Строительство атомной станции откроет возможности для запуска новых индустриальных проектов и станет драйвером социально-экономического развития всей Арктической зоны России.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Андрей Фокеев, докер-механизатор АО «ММРП» и Мария Иванова, начальник отдела по защите информации АО «ММРП».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Запуск подготовки площадки строительства Кольской АЭС-2 - знаковое для региона событие. Строительство атомной станции откроет возможности для запуска новых индустриальных проектов и станет драйвером социально-экономического развития всей Арктической зоны России.

На Северном флоте провели учения в водах Баренцева моря. Военнослужащие отработали навыки поражения корабельных группировок противника. В учениях участвовал ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко», поддержку обеспечивали минно-тральные силы Кольской флотилии разнородных сил. А на полуострове Рыбачий военнослужащие развернули береговой ракетный комплекс «Бастион» береговой ракетной бригады Северного флота. В течение нескольких дней военнослужащие будут отрабатывать различные задачи, в том числе и взаимодействие корабельных сил и морской авиации.

День ВМФ отметили в Североморске. Во флотской столице в этот знаменательный день торжественно подняли флаги на всех кораблях, подлодках и судах обеспечения. Праздник продолжился военным парадом, выставкой специализированной техники и большим концертом.

Благодаря программе реновации ЗАТО столица Северного флота преображается. Ряд важных социальных объектов сейчас находятся на стадии строительства и капитального ремонта. Глава Мурманской области решил лично проверить ход работ.

Населённые пункты с дислокацией военнослужащих переживают качественные улучшения. Один из таких гарнизонов – Заозерск.

В Мурманске продолжают проверки многоквартирных домов. По поручению губернатора профильная комиссия выезжает по адресам, чтобы выявить проблемы внутри жилых зданий. Очередной рейд провели на улице Хлобыстова, 28.

В Мурманске заработали стационарные пункты проверки показателей здоровья. Теперь узнать давление, пульс и другие данные можно с помощью искусственного интеллекта. В трёх торговых центрах города для этого установлены специальные терминалы. Такая работа запущена в рамках профилактического проекта «Здоровый Север» и Народной программы «На Севере – жить!». Как пройти обследование смотрите в нашем сюжете.

Около 60 молодых врачей придут в медучреждения Мурманской области после учебы в этом году. Молодых специалистов привлекают перспективы профессионального развития, получение нового опыта и работа в коллективе высококвалифицированных экспертов. Важным этапом подготовки кадров становится получение клинического опыта на базе региональных медучреждений. В текущем году около 2 тысяч студентов прошли практическую подготовку в медицинских организациях Мурманской области. Ожидается, что сейчас по целевому набору штат учреждений пополнят 57 врачей, среди которых 12 выпускников специалитета, готовых сразу приступить к работе, а также 45 выпускников ординатуры, получивших узкую квалификацию. Решающими факторами при выборе Заполярья для старта карьеры, по словам молодых специалистов, становятся возможности для профессионального развития, современное оснащение оборудованием, ритм жизни и северная природа.

Семинар, посвящённый поддержке северянок в состоянии репродуктивного выбора, провели в областном Перинатальном центре. Специалисты обсудили современные подходы к консультированию, которые помогают снизить стресс у пациенток и повышают компетенцию врачей.

О уже существующих и новых проектах, направленных на повышение качества жизни семей с детьми на севере. В Центре управления регионом провели заседание правительства Мурманской области.

Умники и умницы. В региональном Министерстве образования и науки озвучили результаты итоговой государственной аттестации. Выпускники 2026 года приятно удивили педагогов и родителей.

Для кого-то время отдыха, а для кого-то пора принятия важного решения. В главном университете региона продолжается приёмная кампания на новый год обучения. Встретилась с абитуриентами и узнала, как идёт отбор, съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Семейный, спортивный и по-настоящему незабываемый фестиваль «Северный ветер» состоялся в Никеле. По подсчётам организаторов, в нём приняли участие почти 3,5 тысячи человек.

Чемпионат Ленинградского военного округа по регби-7 прошёл на стадионе «Авангард». Пять команд военнослужащих соревновались в динамичной схватке.

На Севере лето короткое и капризное. Июнь 2026 года в Мурманской области стал одним из самых тёплых за последние десятилетия. Средняя температура воздуха в Мурманске превысила климатическую норму почти на три градуса. Наш корреспондент вышел на улицы Мурманска, чтобы узнать, какая погода этим летом.

В Мурманской области в силу сурового климата не так распространено фермерство, однако, это не значит, что его нет. За Полярным кругом, люди разводят не только оленей, но и коров, коз, овец, свиней и птиц. А службы надзора раз в два года устраивают учения на случай эпидемии.