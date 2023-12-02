Вехи уходящей недели: установили последний пролёт на мосту через Тулому, в Мурманске многоквартирный дом на улице Бредова готовят к сдаче, программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» - в помощь северянам

Пошив одежды, заготовки для первых блюд, плетение маскировочных сетей – это лишь небольшой список ежедневно оказываемой помощи александровцами участникам спецоперации. Волонтёры стараются расширять свои собственные возможности, перенимая опыт добровольцев других регионов, делясь друг с другом полезными наработками и эффективными практиками. Например, уже четыре месяца в Полярном делают «сухой душ» - гигиенический набор со специальным раствором.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Александра Сотникова, детский гастроэнтеролог МОКБ им. Баяндина, Ольга Волкова, врач гастроэнтеролог дневного стационара МОКБ им. Баяндина, Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией.

На Северном флоте во время расширенного заседания Военного совета подвели итоги года. С докладом выступил командующий флотом Александр Моисеев.

Пошив одежды, заготовки для первых блюд, плетение маскировочных сетей – это лишь небольшой список ежедневно оказываемой помощи александровцами участникам спецоперации. Волонтёры стараются расширять свои собственные возможности, перенимая опыт добровольцев других регионов, делясь друг с другом полезными наработками и эффективными практиками. Например, уже четыре месяца в Полярном делают «сухой душ» - гигиенический набор со специальным раствором.

На железнодорожном мосту через Тулому, который будет служить основным подходом к морскому порту «Лавна», установлены все пролётные строения. Об этом сообщили в пресс-службе «Ространсмодернизации». Этот железнодорожный мост - самый крупный в Заполярье. Его длина 1300 метров. Конструкция состоит из семи пролётных строений. Строительные работы продолжаются, идёт обустройство настилов и проходов, необходимых для эксплуатации, ведётся покраска конструкций. Запуск рабочего движения по мосту запланирован на декабрь этого года.

В Мурманске завершается строительство многоквартирного дома на улице Бредова. Подрядчик уже благоустроил двор – установил детскую площадку и лавочки, а сейчас завершает отделку в подъезде.

Жители городов и посёлков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках «Дальневосточной ипотеки», при этом сама программа переименована в «Дальневосточную и арктическую ипотеку». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Участниками льготной ипотечной программы могут стать в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35-ти, одинокие родители, воспитывающие ребёнка, люди, получившие земельные участки по программе «Гектар». Максимальная сумма льготного займа по этой программе составляет 6 млн рублей. Решение о распространении льготной ипотечной программы на северные регионы страны принято по поручению Президента России. Глава государства дал его по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населённых пунктов Арктической зоны в июле 2023 года. Стоит отметить, что «Дальневосточная и арктическая ипотека» распространяется на вторичное жильё в сельских поселениях, а также в моногородах: Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, Заполярном, Никеле и Ревде. Мурманск - не в их числе. Об этом в том числе говорил глава региона на недавней «прямой линии».

В Центре опережающей профессиональный подготовки состоялся конкурс мастерства среди электротехнического персонала компании «Мурманэнергосбыт» и студентов Мурманского строительного колледжа имени Момота. Приветствовали участников конкурса не только руководители предприятия, но и члены областного правительства. Это лишний раз подчеркивает важность и нужность высококвалифицированных рабочих в отрасли. Подобные конкурсы среди представителей самых разных профессий – водителей, сварщиков и электромонтеров проводятся регулярно. Для работодателя - это возможность поощрить своих работников и приглядеться к студентам. Как знать, может быть, среди них будущий главный энергетик или даже генеральный директор. Современные траектории образования этого не исключают.

В Мурманске состоялся Форум наставников. Он объединил более 80 представителей профессионального кадрового сообщества и ряда крупнейших предприятий региона. Участники вынесли на обсуждение вопросы возрождения института наставничества, непрерывного профессионального развития современной молодёжи и реализации ряда практик.

Представители Следственного комитета и прокуратуры ответили на все волнующие мурманчан вопросы о ЧП в Териберке. Пострадавшая на дороге девочка до сих пор находится на реабилитации.

В Мурманске незаслуженно забыта одна из самых популярных когда-то школ боевых искусств «Алмазные россыпи». На протяжении нескольких лет руководство клуба не может решить коммунальные проблемы с управляющими компаниями. В связи с этим занятия в учреждении временно приостановлены.

В своей квартире дышать нечем! В телекомпанию «Арктик-ТВ» обратились жильцы многоквартирного дома на улице Воровского, 18. Северяне недоумевают, почему в их квартирах оседает слой цементной пыли. Неканоничную новогоднюю сказку под руководством режиссёра Александра Шарапко покажут на сцене Драматического театра северного флота. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на репетиции необычного спектакля.

Год назад в военном гарнизоне Высокий открыли тренажёрный зал «СОПКИ.СПОРТ». Такое спортивное пространство на территории Оленегорска – первое. Запустили его на базе средней общеобразовательной школа №13. Как рассказал Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, средняя общеобразовательная школа №13 в Высоком в прошлом году приняла участие в конкурсе, организованном Министерством спорта Мурманской области, и получила субсидию на развитие пространства «СОПКИ.СПОРТ». Тренажёрный зал работает уже год и глава Оленегорска во время рабочего объезда решил проверить и эту площадку. Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Каждый раз прихожу и каждый раз появляются только позитивные эмоции. Вижу, как работает вся команда школы вместе с Полиной Николаевной, руководителем. Это первые «СОПКИ.СПОРТ» в населённом пункте Высокий и в Оленегорске с подведомственной территорией. Поэтому очень ценим, любим это пространство. И видим, как оно работает. Будем делать всё для поддержания и для дальнейшего развития».