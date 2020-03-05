«Вековой рубеж» - так называется новая выставка в краеведческом музее

Она посвящена 100-летию создания первого отделения милиции в Мурманской области. На торжественном открытии побывали и журналисты «Арктик-ТВ».

Вековая история системы правоохранительных органов Кольского Заполярья в фотографиях, документах и уникальных экспонатах. Большая часть – входит в экспозицию музея регионального управления ГИБДД. А сейчас, в честь юбилея, выставка доступна для просмотра всем желающим.

Алексей Тарунин, начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «У нас есть два мотоцикла, приведённых в отличнейшее состояние, есть патрульный автомобиль на базе «ВАЗ 2101», который стоит в управлении ГАИ. По понятным причинам мы его предоставить сюда не смогли, он достаточно объёмный в размерах, рабочий, штатный, находится на ходу».

«Вековой рубеж» входит в череду праздничных мероприятий, которые пройдут на всей территории Мурманской области в честь столетия регионального УМВД. На торжественном открытии выставки в Мурманском областном краеведческом музее в числе почётных гостей – ветераны милиции, они первыми смогли увидеть экспозицию.

Лев Муравьёв, заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД Мурманской области: «Это, прежде всего, память. Мы смотрим на наших отцов, дедов и понимаем, как трудно всё это создавалось. Были взлёты, были падения. Но на сегодня, поскольку я являюсь участником процесса, могу сказать, что высокопрофессиональный коллектив милиции - полиции добросовестно исполняет обязанности».

Своё столетие региональное УМВД отметит 1 апреля. Как нам сообщили в ведомстве, большинство мероприятий будут посвящены чествованию ветеранов, но действующие сотрудники не останутся в стороне. Их тоже ждут много приятных сюрпризов.