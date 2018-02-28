Как и сто лет назад дети и подростки по-прежнему остаются категорией, особо нуждающейся в государственной поддержке. В этом году свой вековой юбилей отметила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Проблема детской преступности и безнадзорности существовала в России всегда. Именно поэтому сто лет назад, сразу после образования Советского Союза, была создана специальная комиссия, в задачи которой вошла защита прав и контроль детей и подростков, нуждающихся в помощи взрослых.

На встрече в честь столетнего юбилея представители учреждений системы профилактики правонарушений и защиты собрались вместе, чтобы отметить знаменательную дату и поздравить коллег-ветеранов. К торжественной встрече присоединилась и заместитель губернатора Инна Погребняк.

- Эта работа не должна быть формальной. Мы часто с вами говорим об этом, - отмечает Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - И тем радостней результат, когда мы видим чью-то жизнь, где мы всё-таки помогли, что-то подправили, где мы хотя бы попробовали, что-то сделать.