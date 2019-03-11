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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.19 19:30

Великий пост – молимся, воздерживаемся и делаем добрые дела

Вслед за Широкой Масленицей у православных христиан наступило время Великого поста. Для чего нужно 40-дневное воздержание и из чего оно состоит, корреспонденту «Арктик-ТВ» рассказал иерей Игорь Зуев, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора города Мурманска.

Самый продолжительный и строгий, потому Великий, пост состоит из сорока дней молитвы и воздержания. После него наступает главный христианский праздник Светлого Христова Воскресения. В эти несколько недель верующим нельзя есть скоромную пищу, так называют все продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца, сливочное масло. Многие люди ассоциируют пост именно со скудным рационом, забывая про борьбу с пороками.

«Как сказал апостол Павел: пищей мы не приближаемся к Богу, поэтому пост это, в первую очередь, духовное ограничение, то есть в простом понимании, - разъясняет иерей Игорь Зуев, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора города Мурманска. – Если у нас есть какие-то вредные привычки,  кто-то курит, кто-то еще что-то делает, вот в их и надо ограничить себя насколько это возможно».

Основной смысл поста - самосовершенствование, покаяние, добрые дела и молитва. Иерей Игорь подсказывает, если ритм жизни и работа не позволяют прийти на службу в церковь, читать священные писания можно дома, главное - искренне.  «Молитва – э то общение человека с Богом, и, конечно, во время Великого поста особо важно читать священное писание Евангелие. То есть, как бы представляя перед собой Христа и назидаясь тому, что мы читаем», - поясняет иерей Игорь Зуев, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора города Мурманска.

Для гурманов постное меню может быть разнообразным. В Интернете сотни вкусных и простых  рецептов. Остаётся только вопрос, а  что же делать тем, кто несколько недель послушно соблюдал все правила, питался овощами и крупами, молился и боролся с вредными привычками, но вдруг сорвался и съел свиной стейк или говяжью вырезку?

«Это не должно нас останавливать, это не должно нас прерывать в нашем делании поста, - поясняет иерей Игорь Зуев, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора города Мурманска. -  Сорвались, ничего страшного. Осознали ситуацию, поняли, продолжаем дальше, стараемся, покаялись и идём дальше».

Маленькому ребёнку трудно объяснить, почему нельзя есть любимый йогурт или котлету. Опять же, живём мы на севере и питание у детей должно быть сбалансированным, чтобы малыш не заболел. Духовенство говорит, телесное воздержание не распространяется на детей,  беременных и кормящих женщин, на пожилых и больных людей. Поститься или нет - каждый человек решает сам для себя. И, конечно, не стоит забывать, что делать добрые дела и быть искренним нужно не только 40 дней в году.

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