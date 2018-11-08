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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.18 19:30

Великолепная пятёрка конкурса «100 лучших товаров России»

Какая рыба останется сочной и какому производителю хлеба доверять? Лучшие товары и услуги Мурманской области были названы  и отмечены на региональной конференции, посвященной Всемирному дню качества.

Как не потеряться в многообразии выбора и взять с полки магазина действительно качественный и полезный продукт, куда обратиться за медицинскими или образовательными услугами? Этими вопросам задаются многие потребители, но опытные хозяйки знают, не ошибиться помогает  знак качества. Он присуждается только лауреатам конкурса «100 лучших товаров России». Каждый год, чтобы побороться за победу и доверие покупателей, свою продукцию представляют на этот престижный конкурс и заполярные компании.

- Качество - это конкурентоспособность, - уверен Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - А в нашей непростой ситуации конкурентоспособность - это возможность не только выжить, но ещё и развивать предприятие. А успех предприятия - это не только успех руководителя, но это ещё и зарплаты мурманчан, поступление налогов. Это комплексный вопрос. Поэтому очень приятно, что традиционно наши мурманские производители побеждают и становятся лауреатами всероссийских конкурсов.

На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» Мурманская область выставила 16 товаров и услуг. Пять из них были признаны лучшими. Компания «Полярное море+», входящая в состав известного холдинга «НОРЕБО», поставляет рыбу не только в регион, но и в другие уголки страны. Для того, чтобы морепродукты радовали россиян своей свежестью и сохраняли все полезные свойства, производитель использует особую технологию.

- Технологии, применяемые на фабрике, так называемый «суперчилинг» - супер охлаждение рыбы перед процессом заморозки, позволяет достичь такого качества, что в период приготовления рыбного блюда  хозяйками на кухне, рыба не теряет свои самые важные качества и цитоплазменный сок, - поясняет Владимир Загоровский, генеральный  директор компании «Полярное море+». -  От этого рыба остаётся вкусной, сочной. Мы считаем, что наша продукция одна из самых лучших среди береговых предприятий региона.

Еженедельно на прилавки магазинов Заполярья рыбная компания поставляет 3 тонны свежей и качественной продукции. Чтобы потребители смогли почувствовать вкус настоящей дикой морской рыбы, производитель не использует искусственные добавки для увеличения веса или усиления вкуса. Даже называется торговая марка «borealis», что в переводе с латинского означает «северный». В этом году мороженое филе командорского кальмара компании «Полярное море+» было удостоено звания лауреата конкурса «100 лучших товаров России».

Так же мороженые стейки трески, окуня, палтуса и филе рыб донных пород без кожи и костей были отмечены дипломами конкурса.

В конкурсе уже на протяжении многих лет принимает участие предприятие «Хлебопёк», которое в этом году представило сразу несколько видов хлебобулочных изделий,  среди которых были диетические батоны с пониженным содержанием углеводов.

- Победы в конкурсе дают узнаваемость нашей продукции на полках магазинов, - говорит Ирина Кириллова, главный технолог ОАО «Хлебопёк». - Потребитель уже знает о том, какие-то изделия участвуют в конкурсе, ищут на прилавках эти изделия.

 

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