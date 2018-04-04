«Великолепная семерка», или Лучшие школьные команды КВН региона

В мурманском Доме молодёжи на протяжении всей недели звучит звонкий смех и гремит музыка, а это значит, что школьная лига КВН на всех парах готовится к полуфиналу. Молодые КВНщики из школ и сузов нашего города вновь вступают в «юмористическую» битву за звание самой смешной команды Мурманска. Полуфинал Мурманской школьной лиги КВН. состоится уже в это воскресение.

- Мурманская школьная лига КВН - это, скажем так, юниорлига для более масштабной, для более сильной нашей Мурманской лиги. У нас есть региональная лига, она имеет официальный статус, - говорит Николай Паршин, редактор Мурманской школьной лиги КВН. - Школьная лига официального статуса не имеет, но она готовит кадры.

Школьный КВН возвращается в стены уютной и гостеприимной Детской театральной школы, где когда-то уже проходили этапы Клуба весёлых и находчивых. Ведущим игры вновь станет трижды финалист Высшей лиги Международного союза КВН Денис Шалабанов. Он так же активно участвует в подготовке школьников, занимается редактурой текстов и, как заядлый КВНщик, помогает менее опытным игрокам справляться с волнением и страхом.

- Для нас все фавориты. Все команды талантливые, все хорошие, - говорит Денис Шалабанов, редактор Мурманской школьной лиги КВН. - У каждого свой стиль. У нас есть даже команда из Нахимовского училища, мурманского филиала. Это ребята из 5, 6 и 7 классов, но они хорошо соревнуются со взрослыми ребятами, которым 18- 20 лет.

Кроме «Сборной города Мурманска» активное участие в подготовке команд оказывают действующие игроки Высшей лиги - «Морская академия». «Морячки» прошли большой путь от региональной лиги до телевизионного эфира и им есть, что рассказать и чем поделиться.

- Очень здорово, что те ребята, которые сейчас участвуют в подготовке команды «Морская академия, они же готовят команды, которые участвуют в школьной лиге, - говорит Сергей Сачков, член команды КВН «Морская академия». - Как у нас была в своё время преемственность, так она и продолжается до сих пор со «Сборной города Мурманска», которая помогает нам с подготовкой к играм до сих пор, так и «Морская академия» начинает заниматься будущими, юными юмористическими кадрами всея Мурманска and Мурманской области.

Одной из команд, которой помогает «Морская академия» стал «Сверхразум». Ребята не первый год играют в КВН и уже успели полюбиться мурманским зрителям.

Нынешний сезон уже оправдывает большинство ожиданий болельщиков и членов жюри. В прошлом году некоторые школьные команды настолько ярко заявили о себе, что в этом году им выпала честь принять участие в более серьёзной региональной лиге. Всё это говорит о высоком профессионализме ребят и огромной любви к игре.

- Школьная лига КВН, наверное, уже в большей степени превращается в первую лигу региональной Мурманской лиги КВН, потому что ребята, которые начинают, или, у которых происходит первая «проба пера» на КВНовской сцене в школьной лиге, потом переходят и продолжают играть в большой областной КВН, - говорит Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи».

8 апреля на сцену Детской театральной школы выйдут 7 команд, чтобы побороться за право попасть в финал Мурманской школьной лиги КВН. А пока ребята продолжают трудиться над шутками и миниатюрами, они надеются не разочаровать зрителей.

Организаторы решили сделать ещё один приятный бонус – свободный вход для всех желающих.