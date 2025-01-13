«Великолепно!», или Журналисты «Арктик-ТВ» узнали, как мурманчане провели праздничные дни
Срез впечатлений получился пёстрый, но оптимистичный:
- Новогодние праздники провела чудесно. И работала, и отдыхала, и за город ездила. Смотрели северное сияние. Великолепно. Всё в Мурманске. В этом году не получилось уехать на Новый год, поэтому в Мурманске. Всё отлично. Ёлка нарядная у нас, и гуляния были.
- Ходили мы в музей игрушки на улице Буркова. Очень интересно. Они недавно открылись.
- Я приехал к семье. У меня мама и вся моя большая семья живут в области. И я поехал к родителям. Мы посидели по-домашнему, отметили. Всё как надо.
– Занималась спортом, была дома. Ходили по всевозможным заведениям, кафе, концертам и так далее. Больше всего запомнилась, наверное, наша филармония.
– С родителями отметили, с семьёй, а дальше работала. 1-го и 2 -го числа уже работала. Отдыхала я 3-го, 4-го и 5-го числа. На катке два дня провела с подружкой.