«Великолепно!», или Журналисты «Арктик-ТВ» узнали, как мурманчане провели праздничные дни

Самая сказочная пора – пора новогодних праздников, увы, закончилась. И съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать у мурманчан, как, где и с кем они провели это волшебное время.

Срез впечатлений получился пёстрый, но оптимистичный:

- Новогодние праздники провела чудесно. И работала, и отдыхала, и за город ездила. Смотрели северное сияние. Великолепно. Всё в Мурманске. В этом году не получилось уехать на Новый год, поэтому в Мурманске. Всё отлично. Ёлка нарядная у нас, и гуляния были.

- Ходили мы в музей игрушки на улице Буркова. Очень интересно. Они недавно открылись.

- Я приехал к семье. У меня мама и вся моя большая семья живут в области. И я поехал к родителям. Мы посидели по-домашнему, отметили. Всё как надо.

– Занималась спортом, была дома. Ходили по всевозможным заведениям, кафе, концертам и так далее. Больше всего запомнилась, наверное, наша филармония.

– С родителями отметили, с семьёй, а дальше работала. 1-го и 2 -го числа уже работала. Отдыхала я 3-го, 4-го и 5-го числа. На катке два дня провела с подружкой.