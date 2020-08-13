Великовозрастный «мичуринец» попался на продаже травки

Полицейские задержали 31-летнего жителя Мурманска, который подозревается в торговле наркотиками. Мужчина был пойман с поличным в момент сбыта.

При обыске в квартире у молодого человека полицейские обнаружили расфасованные и приготовленные к сбыту наркотики. Кроме того, были изъяты 18 кустов марихуаны и оборудование для их незаконного культивирования.

В отношении ранее несудимого жителя Мурманска возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.