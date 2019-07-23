Веломарафон «Муста-Тунтури» объединил любителей спорта со всей страны

В Мурманской области на полуострове Средний успешно завершился шестой веломарафон «Муста-Тунтури», в котором приняли участие 300 спортсменов со всех уголков России.

Чтобы принять участие в марафоне многие спортсмены преодолели огромные расстояния. Тут и чуваши, и уроженцы Вологды, и даже велосипедисты из Владивостока. В зависимости от подготовки к испытаниям спортсменам предлагалось пройти дистанции 25, 50 и 110 километров.

Спасатели на квадроциклах следовали за участниками по всей трассе, оказывая необходимую помощь.

В этом году организаторы марафона проложили маршрут на самом севере Мурманской области, на территории уникального природного заповедника, через перевал Муста-Тунтури, вокруг полуострова Средний, там, где в годы Великой Отечественной войны проходила линия фронта и откуда в 1944 году началось наступление Советских войск, приведшее к разгрому фашистских войск в Заполярье и освобождению Северной Норвегии.

Так что выходные у велосипедистов выдались не только спортивными, но и познавательными.