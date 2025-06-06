Велосипед - это не роскошь, а средство передвижения по России

Так однажды решил мурманчанин Станислав Романов и решил взять от этого транспорта всё, что можно.

Мужчина на двухколесном транспорте отправился в путешествие из Мурманска в Санкт-Петербург.

Станислав Романов служит в УФСИН. Он ответственный сотрудник и любящий муж. Всё сложилось в жизни мурманчанина, но в какой-то момент, увидев ролик блогера-путешественника, Станислав подумал: а я так смогу? И взяв себя на слабо, купил первый в жизни велосипед, проложил маршрут до Санкт-Петербурга и отправился в путь.

Станислав Романов, начальник отдела жилищно-коммунального обеспечения УФСИН России по Мурманской области: «Во-первых, всё-таки хочется выйти из зоны комфорта. Отвлечься от работы, суеты. Оторваться от дивана, телевизора и пульта. Проверить свои силы. Это ж не только физически очень сложно, это морально весьма тяжело».

10 дней заняла велопоездка в 1350 км, но на этом Станислав не остановился. В мае этого года он отправился из Нижнего Новгорода в Мурманск на велосипеде, но уже на новом – прочном и дорогом.

Станислав запасся едой, мини-аптечкой, средствами защиты, спальником и палаткой, сменной одеждой по минимуму и инструментами для ремонта. Мурманчанин рассказывает, что в пути ему встречались разные животные, порой становилось страшновато.

Станислав Романов, начальник отдела жилищно-коммунального обеспечения УФСИН России по Мурманской области: «На третий день, а это было во Владимирской области, в путепроводе железная дорога проходила. Я понимал, что в горку не заберусь, время под вечер было. Я спешился, думал, зайду в горку, она небольшая была. Поворачиваюсь, а в кустах шёл медведь»…

- Он вас заметил?

- Нет, но в горку я поднялся на велосипеде.

Талисман Станислава в пути – красная шапка, которую подарила дочка перед первым путешествием. На ней наклеена фамилия и город велосипедиста: Романов – Мурманск. Он всегда ездит в ней и находится на связи с любимой женой, с которой, кстати, вместе со школьной скамьи. Если некоторые удивляются, как она отпустила супруга в такое путешествие, то зря. Уровень доверия и уверенности в силах друг друга у этой пары зашкаливает.

Оксана Романова, жена Станислава: «Как я могу запретить ему что-то попробовать. Он, когда сказал, мы все согласились, сказали, попробуй. Поначалу, конечно, не верили. Я всё пыталась его забрать, но потом через 500 км первого путешествия я сказала: всё, я тебя уже не заберу. У тебя обратного пути нет. А второй раз поспокойней было, потому что мы знали, что он уже может, у него получается».

Станислав признается, что на работе изначально не все коллеги верили в успех его авантюрного путешествия, однако, теперь все выражают только уважение. Часто расспрашивают детали поездки, некоторые даже с долей зависти.

А Станислав на достигнутом не собирается останавливаться. Уже в октябре он планирует отправиться на велосипеде из Санкт-Петербурга в Сочи.