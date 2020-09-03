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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.20 19:30

Велосипедный прокат стал одним из успешных кейсов этого лета в Мурманске

Но пока велосипеды доступны только в центре города, а это не очень удобно для велолюбителей, живущих в других округах. Поэтому региональное правительство организовало велосипедный митап для того, чтобы исследовать востребованность существующих маршрутов и местах создания новых.

Несмотря на короткое и, как правило, холодное мурманское лето, в городе было решено создать сеть велопрокатов. В июле открылись 10 станций с арендой байков. Но насколько они оказались востребованы? Правильно ли были организованы стоянки? Где ещё нужно их установиться? Такими вопросами задались специалисты и решили устроить велопрогулку по городу в поисках ответа.

Василий Вишневский, директор АНО «Наш город» в Южно-Сахалинске, эксперт по городской мобильности:  «Для того, чтобы города имели устойчивое развитие, должна быть устойчивая мобильность. Поэтому к этому вопросу города должны подходить комплексно, системно. Чтобы и для пешеходов, и для велосипедистов, и для движения общественного транспорта всё было удобно. У себя на острове мы развиваем электрошеринг, то есть электровелосипеды, электросамокаты, чтобы создавать более удобную комплексную инфраструктуру для жителей»

Специальные приглашенные из других регионов России гости, используя собственный опыт и взгляд со стороны, должны помочь заполярным создателям велопроката в развитие проекта. По их мнению, нам надо ровняться на запад и учиться быть экологичнее. И некоторые города нашей страны уже показывают хорошие результаты.

Владимир Кумов, советник заместителя министра транспорта РФ, вице-президент международной Зимней велофедерации: «В России есть города, которые сделали это хорошо. Это Альметьевск в Татарстане, который сразу с созданием инфраструктуры, закупил снегоуборочную технику и они очищают велодорожки зимой. У них большой процент людей перемещается, в том числе зимой на велосипедах. У нас ещё есть Южно-Сахалинск, который делает это неплохо. У нас есть Петербург, который начал развивать это направление. У нас есть Москва, где зима может помягче, чем у вас. Но в Москве проблема – гололёд».

Конечно, велосипедов для прогулок зимой мурманчане в этом году не увидят. По признанию экспертов, над этим ещё предстоит поработать. А пока главный веловопрос следующего сезона: куда девать двухколесные  транспортные средства  и стоянки?

Михаил Кудряшов, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Два варианта: либо это аккуратная уборка снега, вдоль установленных велопарковок. А велосипеды уйдут на хранение. Но прорабатываются варианты демонтажа велопарковок и возможного их хранения. Здесь есть и тот и другой путь».

Некоторые планы по улучшению велосипедной инфраструктуры, по словам экспертов, не понесут за собой  серьезных финансовых затрат и будут реализованы уже в ближайший месяц. 

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