Велосипеды и электросамокаты в Мурманске - нарасхват!

С каждым тёплым днём всё большую популярность в Мурманске набирает прокат электросамокатов и велосипедов. Покрутить педали не против десятки северян, на некоторых станциях в центре города за велики ведётся настоящая борьба. Стоит ли увеличить их количество? Изменить расположение? Или же скоро из-за ненастных дней это станет неактуально? Эти вопросы мы задали мурманчанам на площади Пять Углов, получив необычные отклики:

- Хотелось бы, чтобы самокатов было больше, потому что это действительно замечательная идея. Такое времяпрепровождение очень клёвое.

- ХХI век – новые технологии, новые возможности. Конечно людям хочется, побольше бы таких сделали стендов, чтобы с разных уголков нашего города могли такими услугами воспользоваться.

- Я считаю, что в Мурманске это хорошее продвижение здорового образа жизни.

- Для города Мурманска – это интересная инновация для молодёжи, так же для людей более зрелого возраста. Теперь можно не просто на прогулку выйти, а с пользой, для души и тела по городу прокатиться.

- В хорошую погоду все будут кататься. Если погода нормальная, то все катаются. Самокаты уже разобрали, а мы не успели.

- Мне кажется, что вскоре это станет очень популярным, большинство мурманчан будут кататься на велосипедах и самокатах, ведь это популяризирует спорт не только в нашей стране, но и в области.