Венедиктов в поисках столицы Гипербореи

Алексей Венедиктов направился в поисках столицы Гипербореи в Мурманскую область. Ковдор - именно там, по его мнению, и зарождалась цивилизация. Но по дороге в поисках артефактов известный журналист встретился с мурманскими студентами.

Клетчатая рубашка и седые кудри - фирменный стиль Алексея Венедиктова знаком многим. Российский журналист посещает наш город уже не первый раз. Сегодняшнее выступление он организовал по традиции в Мурманском государственном техническом университете. Несмотря на то, что собравшихся в просторной аудитории оказалось не так много, некоторые ребята, кажется, не совсем понимали, куда и зачем они пришли.

- Кто такой Венедиктов вы знаете? – спрашивает корреспондент «Арктик-ТВ». - Что вы о нём знаете?

- Искусствовед…

- Он главный редактор «Эхо Москвы», писатель у него есть свой журнал…

А приехал Алексей Алексеевич в наш край скорее как историк, для того, чтобы найти в Ковдорском районе артефакты, подтверждающие, что именно на Кольском полуострове находится столица Гипербореи. Ведь именно сейчас возник невероятный интерес к наследию русского Севера. Поэтому основная цель поездки привлечь к такому движению как можно больше туристов и желающих узнать больше о культурных ценностях.

- Для жителей Москвы слово «Ковдор» - это где-то в Австралии, - утверждает эксперт уровня интеллекта столичных жителей.

Встреча носила свободный характер, каждый желающий мог задать любые интересующие вопросы, касающиеся как профессиональной деятельности главреда на радио «Эхо Москвы», так и политики. Не обошлось без вопросов о последнем интервью у Юрия Дудя и проблеме анонимности в интернете. Нам же удалось узнать, не станет ли профессия журналиста атавизмом современности, или у нее новый путь развития.

- Любой человек, который имеет аккаунт в сетях, является журналистом, вы распространяете информацию, вы распространяете своё мнение, то есть вы делаете, то чем занимаются журналисты, - считает светило российской журналистики.

Редактор обсудил со студентами не только прошлое и будущее российской журналистики, рассказал как выглядит Мурманская область на культурной карте России. Гостю удалось зажечь в глазах молодых людей неподдельный интерес к миру массовых коммуникаций.