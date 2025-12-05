«Венозный форум» Заполярья собрал ведущих специалистов в Мурманске

На конференции участники обсуждали, как спасти жизнь при тромбозе и помочь при хронических заболеваниях вен в условиях Крайнего Севера.

Научно-практическая конференция посвящена разбору самых актуальных вопросов лечения пациентов с заболеваниями вен. В докладах участников были затронуты не только практические аспекты, но и фундаментальные исследования, которые проводят в России и за рубежом в последние годы.

Игорь Сучков, президент Ассоциации флебологов России: «За последние годы существенно изменился тренд, в первую очередь, мы ушли от длительного стационарного лечения».

Особенности нашего региона - длительные периоды низкой физической активности из-за сурового климата и особая эпидемиология, которые требуют пристального внимания. Поэтому основная задача форума - дать практикующим врачам всех специальностей чёткие алгоритмы действий. Специалистов учат, как вовремя распознать опасный тромб, как лечить трофические язвы и использовать современные лазерные технологии.

Александр Иваков, главный внештатный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Мурманской области: «Мы ещё в 2022 году внедрили малоинвазивное лечение варикозной болезни в рамках дневного стационара. Безусловно это требует отбора пациента, это не всем подходит».

Такие встречи объединяют передовой федеральный опыт с реальными практиками врачей на местах. И дают возможность за один день получить концентрированные знания от лучших экспертов страны.