«Вепрь» на Неве! 31 июля в Санкт-Петербурге состоится парад в честь Дня Военно-морского флота России

В Главном военно-морском параде примут участие атомные подлодки Северного флота «Северодвинск» и «Вепрь», а также фрегат «Адмирал Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен».

В Главном военно-морском параде примут участие атомные подлодки Северного флота «Северодвинск» и «Вепрь», а также фрегат «Адмирал Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен».

АПЛ «Северодвинск» первый раз будет участвовать в параде, а субмарина «Вепрь» была задействована в нём в прошлом году.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в празднике будут задействовано 47 боевых кораблей и подлодок. Впервые участники парада увидят женский экипаж патрульного катера «Раптор».