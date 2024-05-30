Вера Киселева, кинолог, и цвергпинчер Гайка: о летних опасностях, которые могут втянуть собаку в неприятности

Все с нетерпением ждут окончания весны и начала лета. Не только люди, но и животные хотят солнца и тепла.

Когда на улице стоят ясные деньки, так и тянет погулять подольше или вообще махнуть за город на природу. Однако за дружелюбным «личиком» тёплого сезона притаились вполне реальные опасности, которые так и норовят втянуть любимых питомцев в неприятности. И им это удаётся, если хозяин перестанет быть начеку.

Об этом сегодня и идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - кинологом Верой Киселевой и цвергпинчером Гайка.