Вера Крылова: о благотворительном фонде «Моя вера»

Теория малых дел применима в любой сфере. Идти небольшими, но твёрдыми, а главное упорными шагами – вот абсолютно верный способ дойти до результата.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Вера Крылова, учредитель и директор благотворительного фонда помощи «Моя вера», уверена, что менять мир по крупице в лучшую сторону может каждый из нас. В этот самый момент кто-то совершает революцию, а кто-то ежедневно оказывает небольшую, но действенную помощь нуждающемуся. Трудно сказать, что в конечном счёте весомее, но наверняка – очень важно верить в то, что ты делаешь.