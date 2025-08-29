День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.25 15:00
Вера Розова и Анна Максименко: о «Движении Первых» и возможностях молодёжи в Мурманской области
«Движение Первых» в Мурманской области создавалось и продолжает развиваться вместе с детьми и для детей. Это движение, которое даёт новые возможности, которое поможет каждому школьнику и студенту внести большой вклад в развитие нашей страны.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анна Максименко, старший вожатый «Движения Первых» в Мурманской области, и Вера Розова, председатель первичного отделения «Движения Первых» школы №11 города Североморска, рассказывают об Общероссийском общественно-государственном движение детей и молодёжи, о работе его активистов в школах, колледжах, вузах, центрах дополнительного образования и даже в пилотных первичных отделениях при детских садах.
Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
