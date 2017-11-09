Верхнеростинское шоссе и улицу Кильдинская свяжет новая лестница

Строительство объекта уже началось. После окончания земляных работ и укладки труб под электрокабель подрядчики примутся за установку самой лестницы.

Эта часть Восточного микрорайона Мурманска была построена почти тридцать лет назад, однако, чтобы спуститься к Кильдинской улице и далее в центр города, людям приходится обходить запутанную цепь домов или протаптывать дорогу самостоятельно. Теперь, по крайней мере, на одном участке делать это не придётся. Деревянная лестница свяжет район около дома № 13 на Верхнеростинском шоссе с территорией около дома № 25 на Кильдинской улице.

Как уверяют представители комитета по развитию городского хозяйства, все работы много времени не займут. А в следующем году в городе планируется отремонтировать и построить ещё несколько лестниц.