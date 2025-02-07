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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.25 19:30

Верхнюю одежду норвежских брендов ещё можно купить в Кировске и Полярных Зорях

В Кировске и Полярных Зорях последние дни работает выставка верхней одежды из закрывшегося в Москве магазина «Мода Скандинавии». Для тех, кто ещё не успел сделать выгодную покупку или подготовить подарок к праздникам, ещё есть возможность сделать это до 9 февраля.

Выставка «Мода Скандинавии» вызвала немалый интерес среди жителей и гостей Кировска и Полярных Зорь, так как в последнее время стало труднее найти верхнюю одежду норвежских брендов.

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «В настоящее время из-за отсутствия поставок товаров в Россию из стран Запада очень многие магазины и компании закрываются. Закрылся магазин «Мода Скандинавии».

А эксклюзивные права на распродажу предоставлены нашей компанией «Орсо Групп». Что представлено на выставках? Это весь ассортимент верхней одежды для температур воздуха от +15 до -50 градусов. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки, кожаные куртки. На весь ассортимент скидка от 40 до 70%. Представлен размерный ряд от 40-го до 72-го включительно».

Покупая коллекции на выставке, вы можете не только сэкономить здесь и сейчас, но и в долгосрочной перспективе благодаря высокому качеству вещей, которое к тому же обеспечивают комфорт и защиту в самых суровых климатических условиях.

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «Это демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идет трёхслойная мембрана, она хорошо подходит для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель пух дюпонт сорона, его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Покупатель: «Выбрал хорошую вещь! Мне подсказали специалисты вот эту куртку. Сказали, что мне будет в ней классно. И она действительно мне очень хорошо идёт. Она для нашей зимы хороша. Сыну подобрал похожую куртку тоже. Я смотрю, что тут качество и материал - всё на достойном уровне».

Только по 9 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 20 часов в Кировске в «Универмаге» по адресу: просп. Ленина, 8 и в Полярных Зорях на улице Строителей, 1 (в торговом центре «Купец». Ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

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