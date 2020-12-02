Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Правозащитники оспаривали это право предпринимателей, ссылаясь на то, что оно противоречит положениям Гражданского кодекса.

Минпромторг и Минюст предоставили Верховному суду возражения к иску, указав, что рекомендации не продавать товары людям без масок ничьи права и свободы не нарушают, ведь они носят рекомендательный характер. Конфликтных ситуаций продавцы не должны провоцировать, а в случае отказа покупателя надеть индивидуальные средства защиты, сотрудники торговых точек имеют право вызвать полицию.