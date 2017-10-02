Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор по факту жестокого убийства подростка в Коле

Напомним, вечером 23 марта 2016 года 15-летняя школьница и 18-летний студент в подъезде дома по проспекту Защитников Заполярья в Коле из личной неприязни совершили жестокое убийство несовершеннолетнего, 2000 г.р. Они нанесли подростку многочисленные удары ножом.

Мурманский областной суд в июне этого года приговорил девушку к 8 годам воспитательной колонии, а молодого человека к 14 годам колонии строгого режима.

Адвокаты убийц обжаловали приговор и просили Верховный Суд Российской Федерации оправдать их. Однако, суд высшей инстанции признал приговор законным и обоснованным.