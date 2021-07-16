Вернисаж «Границы», или Легальное хулиганство художников в Центре современного искусства «21А»

Дать волю фантазии и расписать помещение так, как хочется, об этом мечтает, пожалуй, каждый художник. Такую возможность выразить себя творцам предоставили в Центре современного искусства «21А».

В Центре современного искусства «21А» развернулось арт-пространство. Около 20 художников приняли вызов кураторов проекта и расписали помещение учреждения так, как им того хочется. Неудивительно, что рядом с тэгами, подписями авторов, соседствуют, к примеру, изображение джазменов.

Мария Михайленко, председатель мурманского отделения «Союз художников России»: «Я надеюсь, что это начало общения пласта уличной культуры и пласта профессиональной. Здесь создаётся история, чтобы попробовать пообщаться».

К тотальной росписи присоединились студенты и дизайнеры. Им не надо было предоставлять для согласования эскизы, которые станут настенным украшением центра. Просто - бери краски и твори. Главное, постараться не нарушить рисунком соседний фрагмент. Например, у Любови Васильевой возникли разногласия с художником «сверху», так как он то и дело нарушал границы. Впрочем, на вдохновение девушки это не повлияло.

Любовь Васильева, художница, г. Москва: «Может показаться, что я несу бред, но это человек. Кто поставил границу, кто сказал, что у человека два глаза? На картинке изображён человек свободный.

Вполне вероятно, что помещение с живописными стенами может стать местом для стильной фотосессии, правда, сделать эффектные кадры можно будет только в течение 14 дней.

Валерий Сакович, куратор Центра современного искусства «21А»: «Мы собрали художников и сказали, что это просуществует короткий период времени. Но все сказали, какая разница, мы можем сделать масштабное и оставим в истории этого места».

Официальное открытие вернисажа «Границы» намечено на воскресенье в 19.00. Вход свободный.