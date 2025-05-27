Вернули «Красную звезду»: участнику Великой Отечественной войны отреставрировали надгробный памятник

Своими силами пенсионер - сын участника Великой Отечественной войны справиться не мог, но и оставить в ветхом состоянии могилу героя своей семьи просто не позволяли ни совесть, ни память. Члены Общественной палаты региона не только помогли освежить надгробную плиту, но и произвели уборку территории вокруг захоронения.

Их называли «смертниками» – в составе 393-го отдельного Новороссийского батальона морской пехоты Черноморского флота Григорий Попов пережил несколько исторических и стратегически значимых для Победы в Великой Отечественной войне наступательных и оборонительных операций. Успел повоевать в Новороссийске, Керчи, Севастополе и у румынских берегов.

Александр Попов, сын участника Великой Отечественной войны, г. Мурманск: «Самая серьёзная операция была в Новороссийске. Они прорвались, попали в окружение, в котором были пятеро суток. Отец был пулемётчиком, их небольшая горстка оставалась. Как вспоминают, прыгали в горящую воду, чтобы прорваться».

Во время атаки на тральщик «Взрыв» немецкого подводного крейсера судно вместе с экипажем ушло под воду, а с ним и орден «Красной Звезды» Попова. В бессознательном состоянии морпеха, одного из немногих выживших, из воды достали, а награда так и осталась на морском дне. Сегодня звезду «вернули», правда, лишь на надгробную табличку с именем героя.

Ольга Юрьева, руководитель аппарата Общественной палаты Мурманской области: «В январе 2025 года в плату обратился Александр Григорьевич с просьбой помочь в реставрации памятника участника Великой Отечественной войны».

Своими силами пенсионер - сын участника Великой Отечественной войны справиться не мог, но и оставить в ветхом состоянии могилу героя своей семьи просто не позволяли ни совесть, ни память. Члены Общественной палаты региона не только помогли освежить надгробную плиту, но и произвели уборку территории вокруг захоронения.