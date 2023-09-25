Вернулись из дальнего похода: экипажам фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» и морского танкера «Вязьма» вручили жареных поросят

261 сутки провёл в дальнем походе фрегат Северного флота «Адмирал Горшков». Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море. В Североморске фрегат встречали, как и положено, с оркестром.

За его дальним походом пристально наблюдали страны НАТО, где-то корабль даже сопровождали. Речь, конечно, о вооруженном гиперзвуковыми ракетами «Циркон» фрегате Северного флота «Адмирал Горшков». Позади у военных моряков 50 тысяч морских миль. Они несколько раз пересекали экватор, участвовали в международных учениях, а также совершили деловые заходы в ряд портов, например, Южно-Африканской Республики, Ирана, Сирии, Алжира, Саудовской Аравии.

В Североморске экипаж «Горшкова», наверняка привыкший к тёплым морям, встречает пасмурная осенняя погода. Но помимо командования и оркестра с причала за швартовкой корабля пристально следят родные и близкие.

Но даже поднявшись на борт нужно соблюсти ряд традиций. Командиру фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и капитану среднего морского танкера «Вязьма» командующий флотом вручил жареных поросят, а отличившимся морякам – награды и грамоты.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач на борту фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» принимал командующий Северным флотом Александр Моисеев. Он поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, с успешным решением всех поставленных задач и возвращением домой.

Поход фрегата продлился без малого 261 сутки. Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море.