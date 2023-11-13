Вернулись из Карелии и привезли «золото»
«Мы «Спартак»! Мы мощь, мы сила!», - с этих громких слов для детей из футбольной школы «Спартак Юниор Мурманск» начался большой путь к победе в футбольном чемпионате. Ими же и заканчивается - на перроне железнодорожного вокзала в столице Заполярья спортсменов встречают мамы и папы.
Роман Жирнов, тренер футбольной школы «Спартак Юниор Мурманск»: «Пришло приглашение из Республики Карелия принять участие в детской футбольной лиге Петрозаводска. С родителями поговорили, приняли решение, подготовили команду, поехали. Вот видите, привезли «золото».
Подготовить ребят к такому знаменательному событию оказалось тем ещё испытанием для тренера начинающих футболистов Романа Жирнова.
Роман Жирнов, тренер футбольной школы «Спартак Юниор Мурманск»: «Детский футбол – это такой непредсказуемый футбол. Они очень сильно расстраиваются, очень переживают. Больше, сильнее, искреннее, чем взрослые. Но в этот раз собрались и ни одного поражения мы не понесли».
Юные футболисты стойко сражались за победу, обошли всех четырёх оппонентов и стали победителями чемпионата.
Капитан команды Ярослав Гринько долго готовился к соревнованиям, а теперь держит в руках свою первую награду – кубок детской футбольной лиги.
Ярослав Гринько, капитан футбольной команды «Спартак Юниор Мурманск»: «Мы очень обрадовались, что выиграли».
Воспитанники футбольной школы «Спартак Юниор Мурманск» сыграли да так, что ни разу не допустили поражения.
В следующий раз хозяевам поля придётся лучше готовиться перед тем, как пригласить в гости наших парней.